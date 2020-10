Martin Pfisterer lässt im Kloster Literatur lebendig werden

WALSRODE - 07. Oktober 2020 - 10:00 UHR - VON SILVIA HERRMANN

Als Martin Pfisterer die ersten Sätze vortrug, hatte er das Publikum schon in seinen Bann gezogen. In seinen Händen hielt er eine Ausgabe des Romans “Ruhm” von Daniel Kehlmann. Zwei Lampen warfen seinen Schatten an die Wände, und die Besucher hingen an seinen Lippen, während Pfisterer die Figuren aus dem Roman zum Leben erweckte.Der Schauspieler,