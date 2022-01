“Morden, ohne im GefÃ¤ngnis zu landen”

Andreas Gruber, geboren 1968 in Wien, studierte an der dortigen Wirtschaftsuniversität und lebt als freier Schriftsteller mit seiner Frau in Grillenberg, Niederösterreich. Er hat bereits mehrere erfolgreiche und preisgekrönte Erzählungen und Romane verfasst. Die aktuelle Reihe um den knallharten, aber brillanten Ermittler Maarten S. Sneijder schockiert und fasziniert seine Fans gleichermaßen.

Am 27. Februar ist der österreichische Autor in Walsrode zu Gast. Denn anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Kaufhauses GNH Walsrode hat sich das Team des Kaufhauses diese besondere Aktion für ihre Kunden und die Fans von Andreas Gruber überlegt, so Geschäftsführer Torsten Grünhagen. Die Lesung findet ab 17 Uhr im Capitol-Theater Walsrode statt - passend zum Schriftsteller. Denn in seiner Freizeit gibt Andreas Gruber nicht nur Schreibworkshops, er ist auch begeisterter Kinogänger, reist viel mit seiner Frau, spielt leidenschaftlich gern Schlagzeug und wartet bis heute vergebens auf einen Anruf der Rolling Stones.

Preisgekrönte Geschichten

“Schriftstellerei bedeutet für mich, dass ich interessante Figuren erfinden darf, ohne in der Psychiatrie zu landen - und Menschen auf originelle Weise ermorden kann, ohne im Gefängnis zu landen. Aber sonst bin ich ein netter Kerl”, so der Autor Andreas Gruber auf seiner Homepage.

Gruber begann 1996 mit dem Schreiben und war 1999 mit einer Kurzgeschichte Preisträger des NÖ Donaufestivals. Mittlerweile sind seine Kurzgeschichten in mehr als 100 Anthologien erschienen, liegen als Hörspiel vor oder wurden als Theaterstücke adaptiert. Seine Romane wurden bisher als Übersetzungen in Frankreich, Italien, der Türkei, Brasilien, Japan und Korea veröffentlicht. Der Autor wurde bereits für den Friedrich Glauser Krimi-Preis und zweimal für den Leo Perutz Krimi-Preis der Stadt Wien nominiert. Außerdem ist er Preisträger der Herzogenrather Handschelle und mehrfacher Gewinner des Vincent Preises und des Deutschen Phantastik Preises.

Karten gibt es ausschließlich beim Capitol-Theater Walsrode zum Preis von zehn Euro.