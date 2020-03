Nächste Station der Weltreise

/lokales/kultur/naechste-station-der-weltreise_307_111853318-21-.html/ / 1

Im ersten ihrer zwei Vorträge werden sie den Weg von der Südspitze des Landes durch die Negev-Wüste ins Westjordanland beschreiben. Von dort wird es zur Küstenregion, den Golanhöhen und den Quellgebieten des Jordans gehen. Der Forum-Weltreisevortrag über Israel findet am Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz (August-Wolff-Straße 3) statt. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind willkommen. Der zweite Vortrag über Israel von Harry und Heidi Vogt wird am selben Ort am 26. März stattfinden.

Die nächste Station in der Vortragsreihe “Weltreise” des Kulturvereins Forum Bomlitz ist Israel. Die beiden Referenten Heidi und Harry Vogt aus Bad Fallingbostel sind viel unterwegs und reisten bereits mehrere Male selbstständig durch Israel. Sie möchten die Gäste mitnehmen auf eine Tour durch das “Heilige Land”. Heidi und Harry Vogt werden Eindrücke vermitteln von historischen Städten zwischen Wüsten, Bergen, Mittelmeerküste, den Golanhöhen, dem See Genezareth und dem Toten Meer sowie den besonderen Menschen, die dort leben.

