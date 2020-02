Notaus-Buzzer: “Bullshit ist kein Dünger”

Der Kulturverein TriBuehne präsentiert mit “Bullshit ist kein Dünger” feinstes politisches Kabarett mit Herz, Haltung und gepfefferten Songs am Piano, von und mit Frederic Hormuth. Der Kabarettist ist am Donnerstag, 12. März, ab 20 Uhr zu Gast im Kursaal in Bad Fallingbostel.

Wer schon immer wissen wollten, was der Fachkräftemangel oder die Aufrüstung mit Hänsel & Gretel und Helene Fischer zu tun haben - der ist genau richtig: Hormuth ist nämlich “der Buzzer”. Mit seinem roten Notaus-Schalter stoppt er den bekloppten Alltag und sortiert mit Gags und guten Gedanken den Bullshit auseinander. Und zwar die, die ablenken und beschäftigen, die Blender, Strategen und Deppen. Trump twittert, Gauland giftet, und Naidoo nölt. Heidi Klum hat leider kein Foto für dich und im Radio ist noch immer andauernd dieser Seitenbacher. Überall wird so viel Mist geredet. Und aus diesem Bullshit erwächst nichts Produktives, er macht nur alles platt.

Frederic Hormuth gibt die maximal pointierte Antwort auf Fragen wie: Woran erkenne ich Bullshit? Wer sagt mir, wenn ich selbst bullshitte? Was halten die Außerirdischen davon? Und die Russen, der Islamist oder Horst Seehofer? Was ist Heimat, und was sind Fruchtzwerge? Und vor allem natürlich auch: Kann man Bullshit als Schlager recyclen?

Hormuth findet den Bullshit überall. Bei der Bundeswehr, im Krankenhaus, im Fußball, auf dem Arbeitsmarkt, im Kabarett und zu Hause. Wenn er die Bühne betritt, hält er mit seiner leuchtend roten Notaus-Taste die Maschinerie des hochtourigen Alltags an. Um zu schauen, was passiert ist und wen es wie erwischt hat. Um kabarettistisch Erste Hilfe zu leisten - mit lindernden, hoch dosierten Gags und Songs.

Nach zwei Stunden hat das Publikum so viel gelacht und gedacht, dass es wieder fit ist für den Wahnsinn außerhalb der Bühne. Das ist Kabarett als High-Energy-Auszeit. Mehr Unterhaltung und Einsichten kann man für einen einzigen Tastendruck nicht bekommen.

Eintrittskarten für das Spektakel sind erhältlich unter www.kultur-tribuehne.de und an den Vorverkaufsstellen Kulturverein TriBuehne, (01522) 9462061, Ticket-Center Walsrode, (05161) 600533, Tourist-Information Walsrode, (05161) 7897482, und Buchhandlung Raufeisen, Bad Fallingbostel, (05162) 5983.