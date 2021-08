Posaunenklänge von Bach bis Gershwin

26. August 2021 - 22:30 UHR - VON REDAKTION

Am Mittwoch, 1. September, wird von 20 bis 21 Uhr das in der Region bekannte Posaunenquartett Opus 4 aus Leipzig in der Musikreihe “Mittwochskonzerte” auftreten. Die Musiker nennen ihr Programm “Von Bach bis Gershwin”. Die Veranstaltung wird in der St. Dionysius-Kirche Bad Fallingbostel stattfinden.

Das Quartett mit Posaunisten des Gewandhausorchesters zu Leipzig wurde 1994 gegründet. Heute besteht das Ensemble aus Jörg Richter und Dirk Lehmann vom Gewandhaus zu Leipzig sowie Michael Peuker, Posaunist an der Sächsischen Bläserphilharmonie, und Wolfram Kuhnt, Bassposaunist der Staatskapelle Halle.

Das umfangreiche Repertoire des Ensembles umfasst Bläsermusik aus fünf Jahrhunderten. Neben originalen Kompositionen aus Renaissance und Barock stehen auch bearbeitete Werke sowie Ur- und Erstaufführungen von Kompositionen, die speziell für dieses Ensemble geschrieben wurden, auf dem Programm. Zahlreiche Konzerte im Inland und in Europa zeugen von der Aktivität des Posaunenquartetts.

Neben dem Konzert bietet Leiter Jörg Richter, der eine zehnjährige Lehrtätigkeit an der Hochschule in Leipzig ausübte, auch in diesem Jahr am 31. August ab 17 Uhr einen Workshop für den hiesigen Posaunenchor an.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Ein Hygienekonzept liegt vor. Dabei gilt, dass die Besucherinnen und Besucher bis zu ihren Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Bei einer Inzidenz über 35 muss ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis als Geimpfte oder Genesene vorgelegt werden. Eine Registrierung per Luca-App ist möglich, ansonsten schriftlich vor Ort.