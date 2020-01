Sascha Renier zum Auftakt

Seit nun schon vier Jahren veranstaltet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz Konzerte in Zusammenarbeit mit dem Musiknetzwerk Songs & Whispers. Jetzt geht die erfolgreiche Konzertreihe in die fünfte Runde. Dabei werden in den kirchlichen Räumen wieder ungewöhnliche Klänge ertönen: Bands und Singer-Songwriter aus aller Welt präsentieren ihre ganz eigene, individuelle Musik. Unterstützt von der besonderen Atmosphäre des Kirchenraums, der zum Konzert in stimmungsvollen Farben beleuchtet wird, und der hervorragenden Akustik werden die Auftritte zu Erlebnissen, die immer mehr Musikfreunde aus der weiteren Umgebung zu schätzen wissen.

Die Bremer Agentur [ps] promotion betreibt seit Januar 2009 in Kooperation mit ausgewählten Partnern unter dem Namen “Songs & Whispers” ein weltweites Musiknetzwerk, das die Entwicklung und den nachhaltigen Aufbau von deutschen und internationalen Musikern zum Ziele hat. Die Reihe fokussiert sich auf akustische Musik in einer sehr weiten Definition von Solisten bis hin zu Ensembles in Orchestergröße. Der “Song” in seinen vielfältigen Formen bildet den Schwerpunkt.

Das erste Konzert der neuen “Songs & Whispers”-Saison findet am Dienstag, 18. Februar, ab 19 Uhr in der Ostenholzer Kirche statt. Auftreten wird der deutsche Pop-Künstler Sascha Renier, bekannt als leidenschaftlicher Komponist, Songwriter und Sänger melodischer, deutschsprachiger Lieder.