.Am 4. März steht bei im Potpourri in Bad Fallingbostel Kleinkunst auf dem Programm: “Schlampe, Witwe, Mörderin” - ein Solotheater mit Dorit Meyer-Gastell. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. Karten für jeweils 20 Euro sind bei Eventim-light sowie im Restaurant Potpourri erhältlich.

Wer möchte nicht gerne einmal einen Blick riskieren in die Tiefen der weiblichen Abgründe. Dorit Meyer-Gastell verkörpert in ihrem zweiten Soloprogramm vier unterschiedliche Frauentypen, die trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere eines gemeinsam haben: Ihre jeweils ganz spezielle Beziehung zu einem Mann - und wenn der Betroffene allzu sehr vom Ideal eines Märchenprinzen abweicht, tja, dann liegen die kleineren oder größeren Abgründe nicht weit. Eine akustische Rahmenhandlung, die “Garderobengespräche”, gewährt dem Zuschauer einen amüsanten “Blick” hinter die Kulissen der sichtbaren Szene. Regie: Mona Rosenquist.

Dorit Meyer-Gastell studierte in Hildesheim “Angewandte Kulturwissenschaften”, war in dieser Zeit Mitgründerin der freien Theatergruppe “Aspik”, absolvierte eine Zusatzausbildung im Bereich Theaterpädagogik, besuchte nach dem Studium eine private Schauspielschule in Hamburg und absolvierte 2005 eine Tangolehrerausbildung. Bereits seit 1996 ist sie mit eigenen Theaterproduktionen, in der freien Theaterszene aktiv.

1996 entstand ihr erstes Soloprogramm: “Korsagerie, Korsagerie, wer dich benützt, vergißt dich nie”. Es folgten weitere Soli wie “Schlampe, Witwe, Mörderin” und “Make Up - Make Down” sowie ein Programm, dass die Lebensreise der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko anhand ihrer Gedichte erzählt.

In “Dorn und Röschen” serviert das Duo Meyer-Gastell & Moritz (Gitarre) oder Meyer-Gastell & Kandelja (Knopfakkordeon) Texte von Friedhelm Kändler. Mit dem Schauspieler Markus Kiefer präsentiert sie einen Abend über Villon. in “Efeu und die Dicke ... ein poetisches Clownsstück” spielt sie gemeinsam mit der Schauspielerin Claudia Schermutzki. In einer Produktion der Schlohbühne war sie die Ranewskaja in “Der Kirschgarten” nach Tschechow. Und sie war in Ensemblearbeiten des Theater N.N.-Hamburg zu sehen: “Im Ballhaus” und “Piratenfahrt nach Piripiri”. Das Bad Fallingbosteler Publikum darf sich also auf eine wandelbare Künstlerin mit Hang zum schwarzen Humor freuen.