Sofia Talvik: “Paws of a Bear-Tour”

Sofia Talvik, amerikanische Vollblutmusikerin mit schwedischen Wurzeln, macht auf ihrer “Paws of a Bear”-Tour auch Station in der Soltauer Kantine: am 17. Januar ab 20 Uhr. Sie hat gerade ihr achtes Studioalbum, das nach innen statt nach außen reflektiert und Ideen über Identität und Heimat untersucht. Die erste Single “Take Me Home” wurde in vielen Radiosendern in den USA und in Europa gespielt.

Sofia Talvik ist eine begeisterte Geschichtenerzählerin mit einer Stimme, die mit Größen wie Joni Mitchell, Judy Collins und Buffy Sainte-Marie und anderen vergleichbar ist. In einer intimen Umgebung wie in der Kantine Soltau, Unter den Linden 6, ist ihre Stärke als Künstlerin am größten. Sie macht Witze und kommuniziert mit dem Publikum. Talvik ist eine erfahrene internationale Künstlerin, die durch die USA, viele Länder in Europa und weit entfernte Orte wie Neuseeland gereist ist.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro zuzüglich Gebühren bei der Soltau Touristik oder über die Homepage der Kulturinitiative Soltau. Abendkasse: 18 Euro.