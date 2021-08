/lokales/kultur/wenn-menschen-aus-allen-epochen-aufeinandertreffen_307_112057010-21-.html/ / 1

Spielerisch lernten die Teilnehmer die Grundlagen des Theaters und des Schauspiels kennen. Nach dem Aufwärm- und Stimmtraining in Gruppen mit den Teamern wurden einzelne Szenen erarbeitet und die Rollen entwickelt - ohne Textbuch und ohne Vorlage. Jeder Darsteller entschied für sich, wer er sein wollte. Nur die Rahmenhandlung war vorgegeben: Zwei Professorinnen ist es gelungen, Persönlichkeiten, die sich aus allen Epochen ihrer Zeit haben einfrieren lassen, nun wieder aufzutauen. Warum haben sie sich einfrieren lassen? Wie verhalten sich die aufgetauten Menschen? Wie kommen sie in unserer heutigen Zeit zurecht? Aber dass es auch Aufgetaute von früher gibt, gefällt den Menschen aus der Zukunft gar nicht.

Was passiert, wenn es gelingt, Menschen aus allen Epochen, die eingefroren waren, wieder aufzutauen? Chaos hoch drei! Denn dann stoßen die verschiedenen Charaktere unterschiedlicher Zeiten aufeinander. Beim Theaterworkshop der Theatergruppe LaFiBo erarbeiteten 17 Teilnehmer und Teamer eine Woche lang das frei erfundene Theaterstück “Gestern, Heute, Morgen”, das am heutigen Freitag, 6. August, um 17 Uhr zur Aufführung kommt. Dann zeigen die kleinen und großen Schauspielerinnen und Schauspieler, was sie gemeinsam erarbeitet haben. Dazu sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Jugendarbeit gebeten.

