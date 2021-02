Kunst aus dem “Kultomat”

Keine kulturellen Veranstaltungen, geschlossene Museen und auch keine Probe mit Chor, Orchester oder Band: Für kulturell interessierte oder tätige Menschen ist praktisch seit einem Jahr Lockdown. Und auch für die Veranstalter ist dies eine trostlose Zeit, für die aktiven Mitglieder der Kulturinitiative-Soltau allerdings kein Grund aufzugeben. Denn auch die Mitglieder stehen zu ihrem Verein, es gab praktisch keine Austritte. Treffen finden virtuell statt, und zusammen denken die Mitglieder nicht nur an Dinge, die sie in der Zukunft veranstalten wollen, sondern auch an Dinge, die man jetzt tun kann.

So wurde kürzlich der “Kultomat” in Soltau eröffnet, der jungen Künstlern die Möglichkeit bietet, kleine Kunstwerke zu verkaufen. Und jetzt möchte die Kulturinitiative mit der “Kulturtasche” seine Mitglieder auch in der Pandemiezeit treffen.

Die Idee hinter der Tasche ist es, eine Plattform zu schaffen, in der sich Soltauer Interessierte austauschen können über kulturelle Impulse. Das können Buchempfehlungen sein, Hinweise auf virtuelle Ausstellungen, interessante musikalische Vorstellungen und Ideen was sie sich nach der Pandemie erträumen. Die Tasche soll sich so langsam wieder Füllen und die kulturelle Leere vertreiben.

Sowohl den Automaten wie die Tasche gestaltete die in Sprengel bei Soltau geborene Künstlerin Talisa Kloss. Sie studiert zurzeit Kunstpädagogik in Hildesheim und ist auch schon als Sängerin in Soltau aufgetreten. Ihre große Leidenschaft gilt jedoch der gestaltenden Kunst. Mit ihren 22 Jahren kann sie schon auf einige erfolgreiche Projekte zurückblicken, unter anderem gestaltete sie ein komplettes Café in Hildesheim. Den “Kultomat” und die Kulturtasche hat sie mit viel Liebe zum Detail für die Kulturinitiative gestaltet. Die Veranstalter freuen sich, so auch in schwierigen Zeit Künstler unterstützen zu können und über die besondere Kunst dieser beiden Werke.