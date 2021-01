/lokales/kunst-aus-der-heide-in-shanghai_10_111981912-21-.html/ / 1

Soraya Heuer ist in Kolumbien geboren und lebt und arbeitet in Deutschland. Sie lebt nicht nur Kunst, sondern vermittelt sie auch und hat schon an zahlreichen kleinen und großen Projekten und Events weltweit teilgenommen. “Kunst und Schöpfung sind mein Leben.” Soraya Heuer arbeitet vor allem gern mit Kindern und Jutgendlichen. Auch mit SFArte arbeitet sie zusammen.

Die Shanghai International Art Fair ist Teil der Yangtse River Delta International Industries Expo (iCiE), Chinas größter Cluster für internationalen Kulturhandel. Sie findet im Nationalen Ausstellungs- und Kongresszentrum in Shanghai (NECC) statt. Das NECC ist derzeit der größte Ausstellungskomplex und damit eines der Wahrzeichen Shanghais. Das Gebäude wurde vom chinesischen Handelsministerium und der Stadtregierung von Shanghai gemeinsam gebaut. Auf 54.000 Quadratmetern konnten Künstlerinnen und Künstler Ende vergangenen Jahres ihre Arbeiten präsentieren - und auch eine Künstlerin aus dem Heidekreis war dabei: Soraya Heuer. Oder besser gesagt: Ihre Kunstwerke, denn sie selbst konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht nach Shanghai reisen. “Visum, Zoll - das war fast abgeschlossen, als ich erfahren habe, dass die chinesiche Regierung eine Quarantäne von 14 Tagen in ganz China angesetzt hatte. Da musste ich meine Reise stornieren”, berichtet sie. “Trotz allem ist es mir gelungen, meine Bilder im Kongresszentrum auszustellen und die Aufmerksamkeit der Gäste zu gewinnen. Das ist eine ganz neue Erfahrung.”



