Ladendetektiv angegriffen

Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstagnachmittag einen Dieb, der in einem Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße in Walsrode ein Smartphone und sechs Flaschen Alkohol einsteckte, und sprach ihn beim Verlassen des Marktes an. Der 31-jährige Täter schlug nach dem Detektiv, der den Schlag abwehrte, konterte und den Mann anschließend in ein Büro brachte. Hinzugerufene Polizeibeamte ließen den 31-Jährigen einen Drogentest durchführen, der den Konsum von Kokain anzeigte. Durch einen Richter wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.