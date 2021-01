Ladendiebe überführt

In einer Drogerie an der Straße Mönkeberg in Schwarmstedt steckte ein Ladendieb am Dienstag gegen 13.30 Uhr mehrere Drogerieartikel in eine Tasche und passierte den Kassenbereich. Eine Angestellte informierte daraufhin die Polizei.

In einem Supermarkt in Tatortnähe konnte der 33-Jährige festgenommen werden. Er hatte fünf Crémes dabei. Ermittlungen und Fahndung führten zu einem weiteren Täter, der sich in ein abgestelltes Fahrzeug setzte, welches von der Polizei mittlerweile observiert wurde. Der 34-jährige Mann wurde ebenfalls festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten diverse Kosmetikartikel. Der Gesamtwert der Ware beträgt rund 2380 Euro.

Nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die aus Osteuropa stammenden Täter in Haft genommen.