Landei-Minderwertigkeitskomplexe

WALSRODE - 30. April 2020 - 07:00 UHR - VON REDAKTION

Das Wort Landei lernte ich in der dritten Klasse kennen. Nach zwei Jahren Unterricht in der dörflichen Schule, in der noch zwei Klassen in einem Raum unterrichtet wurden, kam ich in die Grundschule der größeren Nachbargemeinde, in der das Unterrichtsfach Kunst nun nicht mehr Malen hieß. Wegen unserer Ahnungslosigkeit galten wir Kleindorf-Schüler irgendwie