Landesforsten sanieren Waldwege

Das Niedersächsische Forstamt Rotenburg trennt sich von mehreren alten schadstoffbelasteten Teerstraßen im Wald. Insgesamt werden auf 2,3 Kilometer Länge Teerstraßen zurückgebaut, teilen die Niedersächsische Landesforsten mit. Die Wege werden mit einem Mineralgemisch, in sogenannter wassergebundener Bauweise, als Schotterwege neu ausgebaut. Ziel sei es, alte Forstwege naturverträglich zurückzubauen, um die Schadstoffe in den alten und größtenteils stark beschädigten Schwarzdecken umweltgerecht zu entsorgen. Die Arbeiten beginnen Mitte September in der Revierförsterei Luhne. Ab Ende September werden im Bereich der Revierförsterei Ahlden der Betonweg, auf einer Länge von 600 Metern, und der Südweg, auf einer Länge von 850 Metern, saniert. Auch dort werden die Arbeiten voraussichtlich vier Wochen andauern.



