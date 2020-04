/lokales/landesjugendzeltlager-abgesagt_10_111872038-21-.html/ / 1

Der Beschluss sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Vor allem, da die Planungen für das Landesjugendzeltlager zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschritten waren. Die Gesundheit aller Teilnehmer sowie Betreuer und Betreuerinnen stehe jedoch an erster Stelle. Diese zu schützen könne aber nach dem aktuelllen Stand nicht garantiert werden. Auch ein gemeinsamer Besuch der gesamten Schützen-Jugend im Heide Park in Soltau wird aufgrund der Corona-Krise ausfallen müssen.

Ursprünglich geplant war das Lager für den Beginn der kommenden Sommerferien im Juli in Bad Fallingbostel. Einen alternativen Ausweichtermin soll es aber nicht geben. “Das Präsidium des NSSV bedauert diese Entscheidung, aber unter der Einschätzung der Lage der unsicheren weiteren Entwicklung blieb uns keine andere Wahl”, so der NSSV in einer Pressemitteilung.



