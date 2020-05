Landwirte demonstrieren wieder

Banner mit klaren Botschaften, Treckerzüge in den Straßen und gelegentliches Hupen: Den Menschen im Heidekreis bot sich am Donnerstag ein entfernt vertrautes Bild. Vertraut, weil derartige Szenen besonders Ende 2019/Anfang 2020 keine Seltenheit waren - und entfernt, weil es in den letzten Wochen und Monaten viruspandemiebedingt ruhig geworden ist um die Initiative “Land schafft Verbindung”.

50 Schlepper aus dem Heidekreis

Am Donnerstagvormittag waren nun wieder rund 50 Schlepper aus dem Heidekreis unterwegs nach Hannover, um unter anderem gegen zusätzliche Verschärfungen der Umweltauflagen durch die Politik zu demonstrieren, aber auch für einen offenen Dialog. Da größere Zusammenkünfte aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nicht möglich waren, hatten sich die Landwirte an verschiedenen Treffpunkten im Landkreis eingefunden und waren von dort jeweils in Kleingruppen zur Protestaktion in die Landeshauptstadt aufgebrochen.