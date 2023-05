“Landwirtschaft für kleine Hände” - Aktionstag in Fulde

Unsere Redaktion ist täglich im Einsatz, um aktuelle Ereignisse aus dem Heidekreis für Euch zu recherchieren und aufzubereiten. Bitte habt daher Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung unseres Nachrichtenportals nicht kostenlos, sondern exklusiv unseren registrierten Kunden vorbehalten ist. Um diesen und viele weitere Artikel zu lesen, melde dich einfach an - oder schließe jetzt für nur 0,99 € ein Abo ab! Viel Spaß beim Stöbern! Dein Team der Walsroder Zeitung



Praktikant Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Grafik: alekseyvanin - Fotolia.de

Du bist neugierig, schreibst gern und hast Lust auf Journalismus?



Bewirb Dich für ein Praktikum bei der Walsroder Zeitung. Ob Sport, Lokales oder Kulturberichterstattung: Du schnupperst nicht nur in redaktionelle Abläufe und den Aufbau einer Tageszeitung hinein, sondern wirst direkt Teil davon. Unsere Praktikantinnen und Praktikanten schreiben, recherchieren, redigieren, posten, filmen und fotografieren – egal, ob Schüler, Studenten oder anderweitig Interessierte.



Richte Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und einer Vorstellung über die Dauer der Hospitation (mindestens vier Wochen) gern jederzeit per E-Mail an redaktion@wz-net.de.



Wir freuen uns auf Dich!