Langfinger schnappen in Supermärkten zu

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr entwendeten Diebe in Discountern der Orte Schwarmstedt und Bad Fallingbostel jeweils Portmonees aus der Handtasche. Im Schwarmstedter Supermarkt der Kette “Aldi” an der Celler Straße wurde eine 78-jährige Frau bestohlen, im Lidl-Supermarkt in Bad Fallingbostel an der Düshorner Straße war das Opfer 60 Jahre alt. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. In Schwarmstedt konnte das Portmonee auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes wieder aufgefunden werden - allerdings ohne Bargeld.