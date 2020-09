Lars Böttcher übernimmt CDU-Vorsitz

/lokales/lars-boettcher-uebernimmt-cdu-vorsitz_10_111930556-21-.html/ / 1

Damit war es an der Zeit, einen neuen Vorstand zu wählen mit dem folgenden Ergebnis: Erster Vorsitzender wurde Lars Böttcher. Er ist 45 Jahre alt und Geschäftsführer der Ita-Wegman-Schule Benefeld. Er freut sich auf die neue Aufgabe und mahnte zur Rückbesinnung auf die christlichen Werte. “Wir dürfen das Ganze nicht aus den Augen verlieren, auf den Dörfern, unseren eigentlichen Kerngebieten, tut sich etwas”, machte Böttcher deutlich und erinnerte an das verfehlte Ziel, bei der Stadtratswahl im vergangenen Frühjahr wieder stärkste Fraktion zu werden.

“Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen - wir sind weit von der Normalität entfernt”: Mit diesen Worten eröffnete die scheidende erste Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Walsrode, Uta Paschke-Albeshausen, die durch Corona verspätete Mitgliederversammlung in der Ita-Wegman-Schule in Benefeld. An dem Abend ging eine Ära zu Ende, denn die erste Vorsitzende, die dieses Amt seit 2012 bekleidete, hatte sich entschlossen, nicht wieder zu kandidieren.



