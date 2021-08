Lebensqualität und Verkehr im Fokus

Der Ortsverein der SPD in der Samtgemeinde Schwarmstedt hat die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September nominiert. Viele erfahrene Ratsmitglieder, angeführt von der Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries, aber auch zahlreiche neue Gesichter stehen zur Wahl für den Rat der Gemeinde Schwarmstedt. Der Ortsvereinsvorsitzende Marc Berner blickt zufrieden auf die Liste. Er sei überzeugt, dass die SPD für Schwarmstedt eine tolle Mischung an Kandidierenden habe.

Die Fraktionsvorsitzende Dagmar Kosinski stellt heraus, dass bereits in der vergangenen Legislaturperiode viele Ziele erreicht worden seien, aber dennoch noch einiges zu tun sei. Ein wichtiges Ziel der SPD-Fraktion sei die Verbesserung der Lebensqualität durch Schaffung attraktiver Begegnungsplätze, Stärkung der Sportanlagen sowie die Optimierung der Rad- und Fußwegeverbindungen. Außerdem sollen die vorhandenen Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien ausgebaut und vernetzt sowie bedarfsgerechte Betreuungszeiten in Kitas und Grundschulen erreicht werden.

In diesem Zusammenhang wolle sich die SPD in Schwarmstedt dafür einsetzen, dass es weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gibt, um unter anderem die Schulwege sicherer zu machen. Ein weiteres Ziel der SPD sei die Verbesserung des Radverkehrs in der Gemeinde Schwarmstedt hin zu einer fahrradfreundlichen Gemeinde - unter Nutzung der Förderprogramme zur Stärkung der Infrastruktur.

Mit Blick auf den Schwerpunkt Nachhaltigkeit möchte die SPD bei Maßnahmen zur Energieeinsparung, der Nutzung klimaneutraler Energien bei Neu- und Umbau sowie bei Auf- und Ausbau von E-Lademöglichkeiten und E-Infrastrukturen zukunftsorientiert unterstützen.

Gemeindebürgermeisterin Claudia Schiesgeries unterstreicht zudem die Wichtigkeit der Standortsicherung für ansässige Betriebe sowie eine Stärkung des örtlichen Tourismus, betont aber auch die Notwendigkeit der Neuansiedlung von Gewerbe in Schwarmstedt. In diesem Zusammenhang wolle die SPD kreative neue Wirtschafts- und Arbeitskonzepte, so zum Beispiel ein “Co-Working Space” unterstützen.