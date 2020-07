Leckere Rezepte für Zuhause

/lokales/leckere-rezepte-fuer-zuhause_10_111910663-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Die Rezepte zu den jeweiligen Köstlichkeiten gibt es ab kommendem Donnerstag wöchentlich in der Serie “WZ genussreif” in der Printausgabe sowie im Internet. Außerdem lädt jedes Mal ein unterhaltsamer und informativer Videobeitrag dazu ein, auf den Geschmack zu kommen oder direkt mitzukochen. So sind die Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah dabei und können den Gastronomen aus der Region in die Kochtöpfe schauen. Entweder, um sich inspirieren zu lassen - oder um den nächsten Restaurantbesuch zu planen. Die WZ wünscht viel Spaß und guten Appetit!

Die WZ hat diesen Wunsch mit dem neuen Interesse am Kochen verbunden und beliebte Gastronomen im südlichen Heidekreis besucht. Die haben den Redakteurinnen Märit Heuer und Alessa Hachmeister nicht nur ein beliebtes Gericht aus ihren Speisekarten vorgestellt, sondern auch direkt vor laufender Kamera gekocht. So können die Leserinnen und Leser der Zeitung, aber auch die Nutzerinnen und Nutzer dieser Homepage und der Social-Media-Kanäle der WZ wählen: Statte ich dem Restaurant meiner Wahl einen Besuch ab oder werde ich selbst aktiv?

Es war und ist eines der bemerkenswertesten Phänomene der Corona-Pandemie: Kochen ist wieder im Trend. Selbst Küchenmuffel probieren sich plötzlich am Herd aus und entdecken die Lust auf frische Zutaten - am besten direkt aus der Region. Aber auch etwas anderes haben die Lockdown-Maßnahmen entfacht: die Sehnsucht nach einem Besuch im Lieblingsrestaurant.



Märit Heuer Lokalredaktion 05161 6005 25

maerit.heuer@wz-net.de



Märit Heuer wuchs als Kind der 90er in der Gemeinde Neuenkirchen auf. Nach dem Abitur am Gymnasium in Soltau studierte sie Kommunikations- und Medienwissenschaften in Bremen und sammelte bei diversen Rundfunksendern einschlägige Medienerfahrung, bevor sie ihren Lebensmittelpunkt mit einem Volontariat bei der Walsroder Zeitung zurück in den Heidekreis verlegte.



Bei der WZ ist Märit Heuer seit Oktober 2017 die crossmediale Allzweckwaffe der Lokalredaktion und zeichnet dort unter anderem für die Online-Berichterstattung verantwortlich. Abseits der Arbeit liegen ihre Interessen auf Reisen, Ernährung und japanischer Popkultur.