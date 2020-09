WALSRODE - 22. September 2020 - 05:00 UHR - VON REDAKTION

Lehrjohr sünd keene Herrenjohr:. Dat hett in miene Lehrtiet dubbelde Bedüden hat. Jo, 1953 bün ik ut de Middelschool komen un wüss nich so recht, wat ik weeren wull or schull. Und dat weer bannig swoor, ne Lehrstell to finnen. In use Familie sünd blots Froons ween. Opa un Voder sünd in‘n Krieg bleven und de Froons hebbt meent, de Jung