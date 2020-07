Lehrkräfte verlassen Walsroder BBS

/lokales/lehrkraefte-verlassen-walsroder-bbs_10_111911167-21-.html/ / 1

“Es ist uns gelungen, eine herausfordernde Phase dank Ihrer Unterstützung gut zu meistern”, betonte Schulleiter André Kwiatkowski in seiner Laudatio und fügte zum Abschied hinzu: “Bleiben Sie gesund, und bewahren Sie Ihre herausragenden Eigenschaften, um all das ebenso souverän zu bewältigen, was noch vor uns liegt.”

Leopold von Gilgenheimb (Theorielehrkraft) und Michelle Vorwerk (Schulsozialarbeit) verabschiedeten sich nach nur kurzer Zeit in Walsrode aus persönlichen Gründen. Beide zieht es in andere Regionen Deutschlands.

Max Heldberg verlässt auf eigenen Wunsch nicht nur die Schule in Walsrode, sondern gar den Schuldienst des Landes Niedersachsen, um sich schulfernen Projekten außerhalb Europas zu widmen sowie persönliche Herausforderungen anzugehen. Der gelernte Pädagoge der Metalltechnik war 15 Jahre lang an den BBS Walsrode tätig.

Heike Johannmeyer verlässt nach 40 Jahren Dienst als Fachpraxislehrkraft die Schule. So sehr sie jahrzehntelang ihre Arbeit für den Bereich Hauswirtschaft und “Ihren” Kiosk liebte und diese Aufgabe mit Herz und Seele lebte, umso mehr freut sie sich nun auf die verdiente Freistellungsphase in Vorbereitung auf den Ruhestand ab 1. Februar 2021. Enkelkinder, Blumenfeld, Haus und Hof werden den kommenden Lebensabschnitt prägen.

Am Ende eines außergewöhnlichen Schuljahres wurden an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Walsrode Lehrkräfte verabschiedet, denen im kleinen Kreis, aber dennoch feierlich ein würdiger Rahmen zum Abschluss geboten wurde.



