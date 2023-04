Leinenpflicht: Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit hat begonnen

Mit den länger werdenden Tagen, den Frühblühern und Vögeln, zieht es die Menschen wieder in die Natur. Damit die Ausflüge und Spaziergänge durch Wald und Flur nicht zu einer Belastung für die Tierwelt werden, müssen einige Grundregeln beachtet werden. Dazu zählt unter anderem, dass vorgegebene Wege nicht verlassen und Betretungsverbote eingehalten werden, dass keine Tiere gestört werden oder deren Lebensraum beschädigt wird und vor allen Dingen, dass kein Müll hinterlassen wird, so der Nabu.

Mit der aktuellen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, die offiziell vom 1. April bis zum 15. Juli andauert, gilt diese Rücksichtnahme umso mehr. Denn in dieser Zeit wird die freie Landschaft zu einer Kinderstube. Manche Tierarten, wie beispielsweise Hase oder Schwarzwild, haben bereits Nachwuchs. Bei anderen Arten sind die weiblichen Tiere zu der Zeit tragend und dementsprechend in ihrer Fluchtmöglichkeit stark eingeschränkt. Auch am Boden brütende Vogelarten wie Ente, Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche beginnen nun ihre Brut- und Aufzuchtzeit und dürfen nicht gestört werden.

Aufgrund des Klimawandels und der damit zusammenhängenden früher beginnenden Vegetationsperiode beginnt auch die Brut- und Setzzeit häufig schon deutlich vor dem offiziellen Start im April. Der Nabu appelliert, die folgenden Verhaltensregeln einzuhalten: Hunde sollten an der Leine gehalten werden. In Niedersachsen gilt während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit in der freien Landschaft eine Leinenpflicht für Hunde. Wege sollten nicht verlassen werden, zu Betreuungs- und Ruhezonen in Schutzgebieten muss Abstand gehalten werden. Müll oder Zigaretten dürfen nicht in die freie Natur geworfen werden, und gegenüber Tieren sollte man sich ruhig und rücksichtsvoll verhalten.