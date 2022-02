Licht schlÃ¤gt TÃ¤ter in die Flucht

In der Nacht zu Sonntag, 6. Februar, in der Zeit zwischen 2 und 2.30 Uhr versuchten Unbekannte durch Hebeln an Keller- und Wohnungstür in ein Haus an der Straße Im langen Felde in Hodenhagen zu gelangen. Als das Licht im Haus eingeschaltet wurde, flüchteten die Täter. Hinweise auf die Flüchtigen nimmt die Polizei Hodenhagen telefonisch unter (05164) 802550 entgegen.