Lidl: Nach 20 Jahren Abriss und Neubau

BAD FALLINGBOSTEL - 21. April 2022 - 12:23 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Discounter Lidl will in Bad Fallingbostel investieren und noch in diesem Jahr einen ganz neuen Markt am jetzigen Standort bauen. Die 2002 eröffnete Filiale an der Düshorner Straße soll “durch einen zukunftsfähigen Neubau mit besonders umweltfreundlicher