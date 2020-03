Liveticker: Corona im Heidekreis

Nachdem in allen Nachbarlandkreisen bereits Corona-Fälle bestätigt wurden, gibt es auch im Heidekreis immer mehr Meldungen über Verdachtsfälle und abgesagte Veranstaltungen. Im Liveticker geben wir einen Überblick und halten Sie auf dem Laufenden.

Freitag, 13. März

13.50 Uhr: Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Strandbad Dorfmark am Freitag, 20. März, fällt aus.

13.38 Uhr: Superintendent Ottomar Fricke hat die Pastoren und Pastorinnen aufgefordert, für seelsorgerische Beratungen per Telefon und per E-Mail erreichbar zu sein und zu bleiben. Außerdem sollen die Kirchen als Räume offengehalten werden.

13.37 Uhr: Nachdem das Land Niedersachsen bereits die Schließung von Schulen und Kindergärten verkündet hat, bestätigt auch der Landkreis Heidekreis, dass neben den Schulen auch die Kindertagesstätten ab 16. März geschlossen werden.

13:36 Uhr: Der TV Jahn Walsrode wird, wie Vorsitzender Gerd Baumgarten der WZ mitteilte, ab Montag den Sportbetrieb bis auf Weiteres komplett einstellen.

13.35 Uhr: Für die Samtgemeinde Schwarmstedt gilt ab Montag, 16. März: Die Sporthallen, Sportstätten, das Hallenbad - bereits ab Sonntag, 15. März -, der Uhle-Hof und die Bücherei werden geschlossen. Standesamtliche Trauungen finden nur noch im Saal des Uhle-Hofes mit eingeschränkter Personenzahl statt. Betroffene wenden sich für Rückfragen und weitere Absprachen telefonisch an das Standesamt. Das Rathaus Schwarmstedt ist für Kunden nur noch nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer (05071) 8090 zugänglich. Es sollte nur in unabweisbaren Angelegenheiten zu einer persönlicher Vorsprache kommen.

13.25 Uhr: Der Landkreis Heidekreis hat ab sofort alle kreiseigenen Sporthallen gesperrt. Sie stehen dem Vereinssport bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung.

12.37 Uhr: Die Landeskirche Hannover trifft sich um 15 Uhr zur Krisensitzung. Thema: Corona. Der Kirchenkreis Walsrode will zeitnah über die Ergebnisse informieren.

12.24 Uhr: Die Verbreitung des Coronavirus in Europa hat Auswirkungen auf die multinationale Verlegeübung “Defender Europe 20”. Derzeit sind alle US-Truppenbewegungen faktisch ausgesetzt. Es werden absehbar keine weiteren Schiffe in Belgien und den Niederlanden entladen, noch weitere Soldaten auf deutschen Flughäfen eingeflogen.

11.50 Uhr: Die Mitgliederversammlung der Dorfmark Touristik am 14. März um 16 Uhr im Hotel Deutsches Haus fällt aus.

11.35 Uhr: Der Landkreis Heidekreis hat eine Allgemeinverfügung zur Untersagung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 zu erwartenden Besuchern oder Teilnehmer sowie zur Prüfung einer Untersagung oder Anordnung von Auflagen bei Veranstaltungen mit mehr als 200 bis 1000 zu erwartenden Besuchern oder Teilnehmern erlassen.

11.01 Uhr: Der Vorlesungsbeginn an den niedersächsischen Universitäten wird wegen des Coronavirus auf den 20. April verschoben. Auch der Lehrbetrieb in Präsenzform an den Fachhochschulen wird laut dpa-Informationen bis zum 19. April ausgesetzt. Das gab Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Freitag in Hannover bekannt.

10.56 Uhr: Als Vorsichtsmaßnahme wird die Hegeschau des Heidekreises am 14. März um 14 Uhr abgebrochen. Die Ausstellung ist heute, am 13. März, bis in den späten Abend und morgen von 9.30 bis 14 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auch die Mitgliederversammlung der Jägerschaft Fallingbostel fällt aus.

10.50 Uhr: Neben den Schulen werden auch die Kindertagesstätten in Niedersachsen wegen der Coronakrise geschlossen. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) laut dpa-Informationen am Freitag in Hannover. Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) sagte, der am Montag beginnende landesweite Schulausfall dauere voraussichtlich bis zum 18. April. Sowohl Schulen als auch Kitas in Niedersachsen werden bis zu den Osterferien eine Notbetreuung anbieten, hieß es.

10.34 Uhr: Niedersachsen schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach dpa-Informationen von Montag an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen. Noch offen ist, ob auch die Kindertagesstätten geschlossen werden. Die niedersächsische Landesregierung will am Vormittag über das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus informieren.

10.00 Uhr: Immer mehr Veranstaltungen und Versammlungen werden abgesagt, darunter die für heute anberaumte Jahreshauptversammlung der SG Bomlitz-Lönsheide, die für den 14. März geplante Jahreshauptversammlung des SVN Buchholz sowie die für den 15. März geplante Mitgliederversammlung des Golf-Club Tietlingen. Auch der TV Jahn Walsrode und die SG Fulde sagen ihre Hauptversammlungen für den 20. März ab. Gleiches gilt für die angesetzte Jahreshauptversammlung des Fördervereins der SG Fulde am 19. März.

8.31 Uhr: Der am kommenden Dienstag, 17. März, geplante Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Camp Fallingbostel ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Ursprünglich wollte sich das Staatsoberhaupt auf dem Truppenübungsplatz Bergen über die militärische Großübung Defender Europe 2020 informieren.

Donnerstag, 12. März

22.26 Uhr: Wie die WZ aus mehreren zuverlässigen Quellen erfuhr, wird der Niedersächsische Fußballverband am Freitagvormittag offiziell bekannt geben, dass alle Spiele in Niedersachsen von der Oberliga abwärts bis in die unterste Kreisklasse ab sofort bis einschließlich 23. März abgesagt werden. Das gilt für alle Pflicht- und Freundschaftsspiele der Herren, Senioren, Frauen und Junioren.

18.19 Uhr: Erste Meldungen kommen auf, nach denen alle Schulen in Niedersachsen ab kommendem Montag bis zum 30. März schließen sollen. Damit würde erst nach den Osterferien (bis 14. April) wieder Unterricht stattfinden. Eine entsprechende Mitteilung des Kultusministeriums steht allerdings noch aus, mit endgültigen Entscheidungen sei erst morgen zu rechnen.

17.30 Uhr: Neues aus der KGS Schwarmstedt: Die Schule bleibt am morgigen Freitag in jedem Fall geschlossen. Zwischenzeitlich sind drei Personen in Zusammenhang mit dem Fall im Testzentrum am Heidekreis-Klinikum untersucht worden - ein Schüler des siebten Jahrgangs und seine Eltern. Von offizieller Seite heißt es: Der Verdacht auf Covid-19 sei beim Vater sehr begründet. Mit einem Ergebnis sei morgen Vormittag zu rechnen. Wichtig: Sämtliche Schüler, Lehrer und Angestellte der KGS gelten als Patienten zweiter Klasse - also als unauffällig.

17.00 Uhr: Ein Pressegespräch zum Thema Corona im Heidekreis findet im Kreishaus in Bad Fallingbostel statt. Daran nehmen Dr. Benjamin Dorge (Leiter Rettungsdienst des Heidekreises), Karsten Mahler (Leiter Fachbereich Ordnung), Landrat Manfred Ostermann, Dr. Andreas Happersberger (Leiter des Gesundheitsamtes), KGS-Schulleiter Tjark Ommen und der Schwarmstedter Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs teil.

16.59 Uhr: Der SoVD Heidekreis hat alle Veranstaltungen im Heidekreis “bis auf Weiteres” abgesagt. Kreisvorsitzender Jürgen Hestermann und Kreisfrauensprecherin Annette Krämer kämen damit einer Empfehlung ihres Landesverbandes nach, hieß es.

16.48 Uhr: Das Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen setzt mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb auf den Ebenen des Verbandes und der Gliederungen aus. Laut Mitteilung des Präsidiums soll der Spielbetrieb zunächst bis einschließlich 19. April ruhen.

16.31 Uhr: Der Coronavirus macht auch den hiesigen Leichtathleten einen Strich durch die Rechnung: Die Hallen-Kreismeisterschaften der Altersklasse U10, die am Sonntag in Bad Fallingbostel stattfinden sollten, sind abgesagt.

16.19 Uhr: Superintendent des Kirchenkreises Ottomar Fricke gibt bekannt, dass bei Unterrichtsausfall auch der Konfirmandenunterricht entfällt - ebenso Freizeiten. Er empfiehlt den einzelnen Gemeinden, über die anstehenden Konfirmationen nachzudenken. Verschiebungen oder kleinere Rahmen wären denkbar. Gottesdienste sollen weiterhin stattfinden.

14.45 Uhr: Der Fußball-Spielausschuss des Heidekreises hat sich entschlossen, alle Spiele auf Kreisebene für das kommende Wochenende abzusetzen. “Wir wollen durch diese Maßnahme dazu beitragen, die Pandemie zu verlangsamen. Die Gesundheit aller Beteiligten steht im Vordergrund”, so der Ausschuss-Vorsitzende Joachim Plesse (Buchholz).

14.12 Uhr: Schüler im Heidekreis können sich angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vielleicht über verlängerte Osterferien freuen. Wie die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” (HAZ) berichtet, gibt es in der Landesregierung ernsthafte Überlegungen, die Osterferien landesweit um eine Woche zu verlängern. Demnach wäre der letzte Schultag vor den Ferien nicht Freitag, 27. März, sondern Freitag, 20. März. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

13.43 Uhr: Der Fußballjugend-Spielausschuss des Heidekreises setzt alle Junioren- und Juniorinnenspiele auf Kreisebene bis zum Ende der Osterferien (14. April) ab.

11.56 Uhr: Gerüchte um die vermeintliche Schließung der Berufsbildenden Schulen Walsrode machen die Runde. Die BBS teilt auf Nachfrage der Redaktion mit, dass eine Lehrerin als Verdachtsfall gelte und deshalb als Vorsichtsmaßnahme nicht in der Schule erschienen sei.

10.20 Uhr: Die Schulleitung der KGS Schwarmstedt erhält vom Gesundheitsamt des Heidekreises die Meldung: “Die Einrichtung wird bis auf Weiteres geschlossen” - weil es einen Verdachtsfall gibt. Die Schüler bleiben unter Aufsicht der Lehrer in den Klassenräumen, ehe sie von ihren Eltern abgeholt werden. Die Testergebnisse sollen voraussichtlich morgen früh vorliegen - sollte eines positiv ausfallen, bleibt die Einrichtung 14 Tage geschlossen.

8.30 Uhr: Auch bei der WZ wird der für den 26. März geplante Zukunftstag für Mädchen und Jungen verschoben - wie auch in ganz Niedersachsen.

7.53 Uhr: Die 24. Deutsche Waldorfschulen-Volleyball-Meisterschaft, die am kommenden Wochenende von der Waldorfschule Benefeld ausgerichtet werden sollte, fällt aus.

Bürgertelefon

Bürgerinnen und Bürger können sich während der Dienstzeiten des Gesundheitsamtes des Heidekreises von montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter (0800) 8181600 gerne mit Fragen zum Thema Coronavirus an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden.

Außerhalb der Sprechzeiten ist der kassenärztliche Notdienst unter 116 117 erreichbar.