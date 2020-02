Lkw brennt auf der A 7

Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwarmstedt gegen 17.30 Uhr alarmiert, da auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Raststätte Allertal und der Anschlussstelle Westenholz ein Lkw in Brand geraten sein sollte. Nach weiteren Notrufen stellte sich heraus, dass die Einsatzstelle in der entgegengesetzten Fahrtrichtung Hannover lag. So wurden von der Rettungsleitstelle zusätzlich die Freiwilligen Feuerwehren Krelingen, Hodenhagen und Bad Fallingbostel alarmiert.

Nachdem der Fahrer eines mit Kunststoff und Pappe beladenen Lkw das Feuer an seinem Fahrzeug bemerkt hatte, hielt er auf dem Standstreifen der Autobahn an und koppelte die Zugmaschine vom Auflieger ab, um diesen so vor den Flammen zu retten. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Sattelauflieger im Bereich der Hinterachse. Das Feuer hatte bereits auf die Plane des Aufliegers und Teile der Ladung übergegriffen.

Die Feuerwehrmitglieder konnten die Flammen durch den Einsatz von Wasser mit mehreren Trupps unter Atemschutz schnell bekämpfen. Die anschließende Kontrolle des abgebrannten Fahrzeugs auf Glutnester zog sich allerdings noch einige Zeit hin. Durch den Einsatz kam es im Bereich der A 7 zu leichten Verkehrsbehinderungen.