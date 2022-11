Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 14.20 und 14.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lkw (blauer Aufbau und graue Plane) die Dr.-Schomerus-Straße in Walsrode in Richtung Sunderstraße. Vor dem dortigen Einmündungsbereich beschädigte er einen in seiner Fahrtrichtung rechtsseitig auf einem Parkstreifen geparkten Pkw im Frontbereich, wodurch erheblicher Sachschaden an dem Wagen entstand. Anschließend kam es nach Angaben eines Augenzeugen zu einem Wendemanöver, danach befuhr der Fahrer mit seinem Lkw die Dr.-Schomerus-Straße zurück in Richtung Bergstraße und entfernte sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter (05161) 984480 in Verbindung zu setzen.