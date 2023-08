LÃ¶ns-Woche mit besonderen Angeboten

In Walsrode ist es schon lange Tradition, den Geburtstag des Dichters und Schriftstellers Hermann Löns mit einer Reihe von Veranstaltungen zu würdigen. Die sogenannte Löns-Woche, die vom Verband der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und Österreich ausgerichtet wird, bietet wieder interessante Angebote. So findet am kommenden Freitag, 1. September, die stets beliebte Busfahrt in die Heide statt, zu der eine Kutschfahrt und Picknick gehören. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bei Helga Seebeck anmelden, (05161) 3901.

Am Folgetag, 2. September, bietet der Kulturverein Forum Bomlitz eine RadKulTour zum Thema Hermann Löns an. Nach einer Einführung im Heidemuseum um 14 Uhr, in der auch das Löns-Zimmer besichtigt werden kann, führt die Fahrradtour über reizvolle Wege zum Grab von Ludwig Rahlfs, der viele Gedichte von Hermann Löns vertont hat. Weiter geht es dann über Rödershöfen und Meinerdingen zum Lönsgrab und -denkmal in den Tietlinger Wacholderhain. An den einzelnen Stationen werden Referenten etwas zum jeweiligen Ort berichten und weniger bekannte Löns-Texte vorstellen. Die Fahrt endet gegen 18 Uhr am Heidemuseum, wo dann die Möglichkeit besteht, am Forum-Weinfest teilzunehmen.

Der Höhepunkt des Programms wird wieder die Feierstunde am Lönsgrab sein, die am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr beginnt. Den Festvortrag hält der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Mohrs, der sich zu “Hermann Löns und Niedersachsen” äußern wird.

Zum Ausklang des Festtages und der Löns-Woche findet ab 17 Uhr im Heidemuseum ein gemütliches Kaffeetrinken auf Einladung des Löns-Verbandes statt. Bei dieser Gelegenheit berichtet der Stadtarchivar Thorsten Neubert-Preine über die im Stadtarchiv befindliche “Zeitungssammlung von Lisa-Löns”, in der die Witwe des Dichters viele Berichte über ihren verstorbenen Mann zusammengetragen hat, die Interessantes, Kurioses und unbeabsichtigt Komisches enthalten.