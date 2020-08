“Lohweg-Mord”: Polizei sucht schwarzen BMW

Im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen vom 27. Juli in Neuenkirchen, bei dem ein Ehepaar getötet und eine weitere Frau schwer verletzt wurden, bittet die Mordkommission “Lohweg” erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Für die Ermittlungen könnte ein schwarzes Auto eine wichtige Rolle spielen. Es handelt sich um einen dreitürigen BMW aus der 3er Serie Compact (Typ E 46, Baujahr 2001-2004). Das Fahrzeug hat einen leichten Streifschaden an der Beifahrerseite. Die Ermittler fragen nun, wer ein Fahrzeug, auf das diese Beschreibung zutrifft, am Montag, 27. Juli, in der Zeit zwischen 16.50 und 22 Uhr in Neuenkirchen oder zwischen Neuenkirchen und Soltau gesehen hat. Jede Beobachtung kann wichtig sein. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter (05191) 93800 entgegen.