Machos werden auf Eis gelegt

Es ist bereits das siebte Jahr, in dem die Laienspielgruppe aus Mitgliedern des Schützen- und Sportvereins Rethem-Moor ein plattdeutsches Theaterstück auf die Bühne bringt. In diesem Jahr ist das Stück abendfüllend. “Wir rechnen damit, dass die Aufführung etwas länger als zwei Stunden dauern wird”, sagt Regisseur und Souffleur Werner Lewitzki. Die Vorstellungen am Premierenwochenende sind ausverkauft, Karten sind noch für die Aufführung am 14. März, 20 Uhr, im Vereinshus zu haben. Im Anschluss sorgt ein DJ für Stimmung. Karten sind erhältlich bei Svenja Lewitzki, (05165) 290 501.

Die Theatergruppe aus Rethem-Moor steht wieder kurz vor der Premiere, traditionell am ersten Wochenende im März. Und die Komödie “Machos op Ies”, geschrieben von Christian Kühn und Markus Weise, lässt Spielern und Zuschauern in diesem Jahr heiß und kalt werden.



