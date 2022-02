Mahnwache fÃ¼r die Ukraine in Bad Fallingbostel

/lokales/mahnwache-fr-die-ukraine-in-bad-fallingbostel_10_112136804-21-.html/ / 1

“Überwältigt” zeigte sich Stephanie Amtsberg am Freitagabend: Die Bad Fallingbostelerin hatte sich am Morgen entschlossen, eine parteiübergreifende Mahnwache im Bürgerhof der Kreisstadt zu veranstalten, um Solidarität mit der Ukraine und der dortigen Bevölkerung zu bekunden. Mehr als 80 Menschen folgten der spontanen Aufforderung; auch Landrat Jens Grote und Bad Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider nahmen sich Zeit. “Das Einstehen für Demokratie ist nicht symbolisch”, sagte Schneider, es gebe sie nicht geschenkt. “Wir stehen hier wütend, fassungslos und auch traurig - aber nicht sprachlos”, so Grote. Er hoffe, dass sich viele Staaten den Verantwortlichen in Russland entgegenstellten und betonte: “Ich sage bewusst nicht Russland - sondern den Verantwortlichen in Russland.” Glockenläuten, eine Schweigeminute und ein Gebet rahmten die Mahnwache ein.



