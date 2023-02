Mann am Bahnhof verprÃ¼gelt?

Die Polizei sucht Beteiligte und Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Bahnhof in Bad Fallingbostel zugetragen haben soll. Ein Zeuge teilte mit, dass ein älterer Mann auf einen jüngeren Mann etwa zwei bis drei Minuten eingeschlagen und -getreten habe.

Das Opfer sei etwa 16 bis 18 Jahre alt und in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen, die allerdings nicht eingeschritten sei. Beide seien in Richtung Stadt davongegangen. Der Täter wird auf etwa 40 Jahre geschätzt und soll in Begleitung einer Frau gewesen sein. Aufgrund der Sprache vermutete der Zeuge, dass das Paar aus Osteuropa stammt. Es soll den Zug Richtung Hannover bestiegen haben.

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 entgegen.