Mann berichtet detailliert Ã¼ber Schockanruf

Das Opfer machte sich so schnell wie möglich auf den Weg zu einer Bank, um seine Tochter mit dem verlangten Geld auslösen zu können. Als ihm schließlich die Person gegenüberstand, der er sein Vermögen übergeben sollte, machte es plötzlich “Klick” bei ihm. Der Mann forderte die Person auf, sich auszuweisen. Zu einer finalen Übergabe kam es schließlich doch nicht. Während der gesamten Zeit hatte das Opfer dauerhaft Kontakt mit den Betrügern. So konnten sie immer auf das Opfer einwirken und verhinderten gleichzeitig, dass er von Unbeteiligten angerufen werden, beziehungsweise eigene Telefonate führen konnte.

Zunächst hatte sich eine Frau am Telefon als seine Tochter ausgegeben und dabei weinerlich um Hilfe gefleht. Noch bevor er auch nur eine Frage stellen konnte, wurde das Telefon weitergereicht und eine angebliche Polizeibeamtin war am Hörer. Die falsche Polizistin täuschte Verständnis für die Lage vor und stellte die Möglichkeit der Zahlung einer Kaution in Aussicht, damit die Tochter nicht in Untersuchungshaft gehen müsse. Manipulativ wurde erfragt, wie viel Geld das Opfer aufbringen könne, geschickt wurden dann die Übergabemodalitäten vereinbart. Zwischenzeitlich gab es bereits einen dritten Gesprächspartner: einen falschen Staatsanwalt.



