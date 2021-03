Mann läuft vor Lastwagen

/lokales/mann-laeuft-vor-lastwagen_10_112001952-21-.html/ / 1

Bei einem tragischen Unfall am Montag, 15. März, gegen 12.45 Uhr, kam auf der Verdener Straße zwischen Einmündung Robert-Koch-Straße und “Eckernworth”-Kreuzung ein Mann zu Tode. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fußgänger vor einen schweren Lastwagen, der sich in Fahrtrichtung Innenstadt befand. An der Stelle, an der der Unfall geschah, wird der Verkehr entweder nach links in Richtung Hermann-Löns-Straße/Neue Straße oder geradeaus in die Innenstadt geführt. Eine Ampel regelt dort den Verkehr. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.



Rolf Hillmann Redaktionsleitung 05161 6005 38

rolf.hillmann@wz-net.de



Rolf Hillmann leitet die Redaktion der Walsroder Zeitung. Er wohnt in Borg in der Gemeinde Bomlitz und ist gebürtiger Rethemer, also ein echtes „Kind“ der Region. Er machte sein Abitur am Gymnasium Walsrode und studierte für Höheres Lehramt die Fächer Germanistik, Soziologie und Politologie an der Universität in Hannover, bevor er nach Langzeitpraktika an der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und freier Mitarbeit bei der Verdener Aller Zeitung sein Volontariat bei der Walsroder Zeitung machte. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.



In der Redaktion ist er neben seiner Leitungsfunktion für Landkreisthemen, Politik und ausgewählte Wirtschaftsthemen zuständig. Sollte er mal nicht in der Redaktion oder für die WZ unterwegs sein, ist sein Hobby die Pferdezucht.