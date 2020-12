Mann wird von Unbekannten verprügelt

Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntagmittag, 29. Dezember, gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz am Kolkweg in Bad Fallingbostel von mehreren Personen verprügelt worden. Bei einem Treffen mit einer ihm bekannten Person sei er zu Boden gerissen und von zwei weiteren vermummten Tätern am Boden liegend getreten und geschlagen worden, so das Opfer. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 in Verbindung zu setzen.