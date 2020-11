/lokales/markt-der-moeglichkeiten_10_111957905-21-.html/ / 1

Zusätzlich gibt es am heutigen Mittwoch, 25. November, ab 9.45 Uhr mehrere Livestreams als alternatives Format als Einladung an weitere interessierte Betriebe und Ausbilder. “Mit diesem Format bieten wir einen Einblick in die Möglichkeiten für einen Aufenthalt innerhalb von Europa”, beschreibt Ulrike Uhlenkamp das virtuelle Treffen, an dem auch interessierte Schülerinnen und Schüler teilnehmen können, um mehr über die Möglichkeiten eines Auslandspraktikums zu erfahren.

In schwierigen Zeiten für Präsenzveranstaltungen gestaltet sich ein Austausch über die Erfahrungen und Eindrücke sehr schwierig. Unter der Überschrift “Markt der Möglichkeiten” nutzen Auszubildende aus den Bereichen der Fachschule Sozialpädagogik und der dualen Berufsausbildung ein neuartiges Modell einer digitalen Plattform, um mit Ausbildern, Betrieben und interessieren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Austausch zu kommen. Verschiedene Videos berichten von den Erfahrungen und Erlebnissen ehemaliger Teilnehmer.



