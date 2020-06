Masken für Schüler hergestellt

/lokales/masken-fuer-schueler-hergestellt_10_111888124-21-.html/ / 1

Schulleiterin Dagmar Kurrelvink sieht sich in dieser Zeit, angesichts umfangreicher zu erfüllender Hygienestandards im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, mit besonderen Herausforderungen konfrontiert und weiß das Engagement zu schätzen. “Ich freue mich sehr, dass es Eltern wie Sie gibt, die so viel Zeit und Energie dafür geben, dass wir und alle Kinder an der Schule hier mit einem sicheren Gefühl in die Schule kommen können”, sagte sie zu Behrens. “Zudem bin ich glücklich darüber, dass der Förderkreis die Schule dadurch unterstützt, dass er die Mundschutze finanziert. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass viel Gutes gelingen kann, wenn alle zusammenwirken.” Die Regeln zum Tragen der Mundschutze würden nach Kurrelvinks Beobachtung von allen akzeptiert und gut umgesetzt.

Mit einer Sonnenblume, einer selbst gestalteten Karte und einer großen Packung Schokolade bedankten sich Schulleiterin Dagmar Kurrelvink und die stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises, Bianca Paulauskas, bei Katrin Behrens für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement. Behrens hatte in Eigenarbeit gegen Erstattung des Materialpreises alle Kinder der Sophie-Dorothea-Schule in Ahlden mit selbst genähten Mundschutzen versorgt. Der Förderkreis übernahm die Materialkosten.



