Massentest an Soltauer Grundschülern

/lokales/massentest-an-soltauer-grundschuelern_10_111943692-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Nach WZ-Informationen soll es am Freitag eine Massentestung auf den Coronavirus an 150 Soltauer Grundschülern geben. Der Grund: Zwei positiv getestete Lehrerinnen hatten dort noch vor den Ferien Unterricht gegeben. Auch die Wietzendorfer Grundschule soll einbezogen werden. Dabei soll es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen trotz der Herbstferien handeln, um einen Hotspot zu verhindern. Am kommenden Wochenende würde die 14-tägige Infektionsfrist ohnehin ablaufen. Gegenwärtig werden demnach die Eltern der Grundschüler informiert.



Rolf Hillmann Redaktionsleitung 05161 6005 38

rolf.hillmann@wz-net.de



Rolf Hillmann leitet die Redaktion der Walsroder Zeitung. Er wohnt in Borg in der Gemeinde Bomlitz und ist gebürtiger Rethemer, also ein echtes „Kind“ der Region. Er machte sein Abitur am Gymnasium Walsrode und studierte für Höheres Lehramt die Fächer Germanistik, Soziologie und Politologie an der Universität in Hannover, bevor er nach Langzeitpraktika an der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und freier Mitarbeit bei der Verdener Aller Zeitung sein Volontariat bei der Walsroder Zeitung machte. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.



In der Redaktion ist er neben seiner Leitungsfunktion für Landkreisthemen, Politik und ausgewählte Wirtschaftsthemen zuständig. Sollte er mal nicht in der Redaktion oder für die WZ unterwegs sein, ist sein Hobby die Pferdezucht.