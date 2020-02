Mehrere Einbrüche in Bad Fallingbostel

In der Zeit von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in einen Gebäudekomplex, einen Kiosk und in eine Gaststätte in Bad Fallingbostel ein. Aus einem Büro eines Gebäudes an der Vogteistraße entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der Versuch, in weitere Büros zu gelangen, schlug fehl. Außerdem brachen sie über eine Hintertür gewaltsam in einen an derselben Straße gelegenen Kiosk ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum diverse Päckchen Zigaretten.

An der Düshorner Straße gelangten die Einbrecher in eine Gaststätte und durchsuchten sie. Sie entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Zu einem bisher nicht bekannten Zeitpunkt in den vergangenen acht Tagen waren Einbrecher zudem über ein Fenster in eine Wohnung am Koppelweg eingedrungen. Ob von den Tätern etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt.