Mehrere Schockanrufe im Heidekreis

Im Heidekreis ist es am Dienstag wieder zu einer Welle von sogenannten Schockanrufen gekommen. Bei dieser Betrugsform geben sich die Täter am Telefon als Familienangehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen Notlagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Die Opfer werden dabei am Telefon massiv unter Druck gesetzt. Die Polizei Heidekreis rät: bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch sofort beenden, Familienangehörige anrufen oder hinzuziehen, niemals Informationen über familiäre und finanzielle Verhältnisse am Telefon mitteilen, niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren, im Zweifel die Polizei anrufen. Weitere Informationen gibt es online unter www.polizei-beratung. de.