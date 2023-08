Meinerdinger Stullenabend mit rund 300 Gästen

/lokales/meinerdinger-stullenabend-mit-rund-300-gsten_10_112237202-21-.html/ / 1

Die Band sorgte in der Kirchscheune mit einer bunten Mischung von Hits aus den 60er- und 70er-Jahren erneut für gute Stimmung, und so wurde manches Tänzchen gewagt. Die Gäste konnten gar nicht genug bekommen und forderten Beifall klatschend immer wieder noch eine Zugabe. Der Spaß, den auch die Musiker hatten, war weder zu übersehen noch zu überhören. Fast ohne Pause und dazu noch ohne Gage spielten sie, bis es draußen dunkel wurde.

In Meinerdingen dreht sich an einem Tag im Jahr traditionell alles um die beliebte “Stulle”. Bereits vormittags war das Kirchcafé-Team fleißig dabei, rund um das Gebäude Pavillons, Tische, Bänke und Verkaufsstände aufzubauen und die Kirchscheune für die Gäste herzurichten. In der Küche legten die Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospizdienstes am Nachmittag los. Claudia Wolther von der Brotkate hatte dafür gesorgt, dass alles für das Schmieren der Stullen vorhanden war.



