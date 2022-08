Messerattacke mit tÃ¶dlichem Ausgang in Bad Fallingbostel

In Bad Fallingbostel ist es am heutigen Mittwoch, 10. August, gegen 12.30 Uhr zu einem Überfall gekommen: Am Goethering wurde eine Frau auf offener Straße erstochen. Das herbeigerufene Notärzteteam versuchte vergeblich, das Opfer zu reanimieren. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft auf Hochtouren, gegenwärtig werden Zeugenaussagen abgearbeitet. Wer Hinweise geben kann, wende sich an die Polizei in Soltau: (05191) 93800. Weitere Infos folgen im Laufe des Tages.