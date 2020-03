Michael Schlüter neuer Stadtbrandmeister

/lokales/michael-schlueter-neuer-stadtbrandmeister_10_111857117-21-.html/ / 1

24 Jahre lang war Ralf Köhler als Ortsbrandmeister der Feuerwehr Fulde tätig, in die er 1989 eingetreten ist. In den vergangenen Jahren hatte er bereits das Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters inne.

Mit 43 Stimmen von 44 anwesenden Wahlberechtigten und einer Enthaltung wurde Michael Schlüter aus Honerdingen, als einziger Kandidat, vom Stadtkommando zum neuen Stadtbrandmeister gewählt. Der 44-jährige zweifache Familienvater ist seit 35 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Seine Laufbahn begann klassisch in der Jugendfeuerwehr Honerdingen. In den vergangenen neun Jahren war er dort Ortsbrandmeister. Er tritt in die Fußstapfen von Volker Langrehr. In weiteren Wahlgängen wurden Holger Krause, Ralf Köhler und Julian Reinsberg zu Stellvertretern gewählt werden. Der ehemalige Gemeindebrandmeister der Gemeinde Bomlitz, Jörg Oelfke, konnte sich in den Wahldurchgängen nicht durchsetzen.

Zum ersten Mal kam das Walsroder Stadtkommando der Feuerwehren nach der Fusion der Kommunen Bomlitz und Walsrode zusammen. Unter den Ortsbrandmeistern und Stellvertretern sowie den Funktionären der Stadtfeuerwehr gab es in ihrer ersten Sitzung viel Organisatorisches auf der Agenda, so war das wichtigste Thema des Abends die Wahl eines neuen Stadtbrandmeisters und den drei Stellvertretern.



