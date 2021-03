Mit dem Auto zum Ostermarkt

Nach dem erfolgreichen Drive-In-Weihnachtsmarkt rund um das Hotel “Anders” in Walsrode wird es von Freitag, 26. März, bis zum 5. April, täglich von 15 bis 20 Uhr, auch einen “Drive-In” mit einem kleinen Ostermarkt geben. Reimer Eisenberg, Chef des Hauses, kündigte an, dass man vor allem die Familien ansprechen möchte. “Wir haben uns einiges einfallen lassen”, sagt der Hotelchef, der mit seinem Kreativteam schon seit Tagen Pläne für diese Aktion schmiedet. Natürlich wird das Ganze mit den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen organisiert. Mundschutz ist erforderlich, es darf nicht ausgestiegen werden, die Anbieter kommen an die Fahrzeuge und versuchen, alle Wünsche zu erfüllen.

Kleine Überraschungen für die Kinder

Kinder stehen im Fokus dieser Veranstaltung. Sie werden aufgerufen, ein bunt bemaltes Osterei abzugeben. Das beste Ei gewinnt: Eine Familie erhält ein Abendessen Erlebnisrestaurant des Hotels, wenn sich dort auch endlich wieder die Pforten öffnen dürfen. Aber auch sonst ist Ostern angesagt, mit kleinen Überraschungen für die Kinder, denn “sicherlich hat der Osterhase, der natürlich dabei sein wird, ein süßes Mitbringsel dabei”, verspricht das Organisationsteam. “Wir werden alles österlich schmücken. Und es wird einige Aussteller geben, die etwas anzubieten haben zum Fest.”

Das Hotel selbst bietet ein Ostermenü zum Abholen und Mitnehmen an, dazu viele Leckereien, die vor Ort frisch zubereitet und mitgenommen werden können. “Wir hoffen, dass auch diese Aktion gerade in dieser Zeit Freude in jedes Haus bringt”, sagt Reimer Eisenberg, der sich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünscht, dass auch der Oster-Drive-In ein Erfolg werden möge.