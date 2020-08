/lokales/mit-dem-handy-im-verkehr-unterwegs_10_111915804-21-.html/ / 1

Aber nicht nur die Autofahrer bringen sich selbst sowie andere Verkehrsteilnehmer durch ihr fahrlässiges Verhalten Gefahr. So wurden im Rahmen der Verkehrskontrolle auch mehrere Radfahrer verwarnt, die mit einem Handy am Ohr oder in der Hand auf ihrem Fahrrad unterwegs waren. Radfahrer können bei einem solchen Vorfall mit einem Verwarngeld von insgesamt 55 Euro belangt werden.

So m√ľssen zwei kontrollierte Autofahrer nun mit einem Bu√ügeld von insgesamt 100 Euro und einem Punkt rechnen, weil sie w√§hrend der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinsspektion Heidekreis, Frank Rohleder, sagt zu den Verst√∂√üen: “Wer sich bei Tempo 50 nur f√ľr drei Sekunden von seinem Handy ablenken l√§sst, der legt quasi 40 Meter im Blindflug in seinem Fahrzeug zur√ľck.” Dieses oft untersch√§tzte Risiko k√∂nne dann fatale Folgen haben. Wer w√§hrend der Fahrt unbedingt telefonieren muss, der solle dies dann √ľber eine Freisprecheinrichtung tun.



