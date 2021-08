Mit Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Bei Verkehrskontrollen der Polizei fielen am Dienstag im Heidekreis mehrere Verkehrsteilnehmer durch Alkohol- und Drogenbeeinflussung auf. So wurden in Soltau ein 23-jähriger Autofahrer sowie ein 24-jähriger Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss beobachtet. Zudem wurde ein in Schlangenlinien fahrender Radfahrer kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab 1,67 Promille bei dem 46-Jährigen. In Bad Fallingbostel wurde ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters angehalten. Er stand, ebenso wie ein in Schneverdingen kontrollierter 19-jähriger Autofahrer, unter dem Einfluss von Drogen. Gegen alle Beteiligten wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.