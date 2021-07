Mit einem Trick Handy vom Tresen geklaut

Am Dienstag hat sich in Soltau in einem Restaurant an der Walsroder Straße ein außergewöhnlicher Diebstahl ereignet. Eine junge Frau suchte gegen 20 Uhr das Restaurant auf und begab sich dort hinter den Tresen. Als sie vom Mitarbeiter aufgefordert wurde, den Bereich zu verlassen, legte sie eine Zeitung auf den Tresen und rief in gebrochenem Deutsch “Menü”. Mit der Zeitung hatte die Frau ein auf dem Tresen liegendes schwarzes I-Phone 12 abgedeckt und es so unbemerkt entwendet. Der Diebstahl fiel erst auf, als sie das Lokal wieder verlassen hatte.

Bei der Frau soll es sich um eine circa 20-Jährige aus dem osteuropäischen Raum handeln. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.